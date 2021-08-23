Баюл: родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в Instagram опубликовала пост., посвященный отказу от украинского гражданства. Напомним, ранее спортсменка показала документ о получении гражданства США и напомнила, что Конституция Украины допускает лишь одно гражданство. Баюл добавила, что ей надоело что-либо доказывать кому-то, поэтому она приняла такое решение.

«Я всех за все благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой», — написала Баюл.

Баюл — победительница Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионка мира (1993) и двукратная обладательница золота первенств Украины (1993, 1994). Спортсменка носит звание заслуженного мастера спорта. Она стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины.

Спортсменка уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.