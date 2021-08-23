Прокуратура начала расследование массовой драки в матче «Ницца» — «Марсель»

Прокуратура Ниццы объявила о начале расследования инцидентов, произошедших во время «Ницца» — «Марсель» в рамках третьего тура Лиги 1. Об этом сообщает L.

«Следствие ведется, но на данном этапе задержанных нет», — заявили в учреждении.

Напомним, что инцидент произошел во втором тайме встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. Согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.

Ранее сообщалось, что полиция задержала трех несовершеннолетних подростков после скандального матча третьего тура Лиги 1 «Ницца» — «Марсель».