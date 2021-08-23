Глушаков заявил, что его убрали из сборной России из-за интриг

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о желании и готовности вернуться в национальную сборную России.

«С Карпиным (главный тренер национальной команды, — «Газета.Ru») не общались, не видел его. Я готов выступать за сборную России, есть статистика для этого. Есть мои голы, можно сравнивать мою игру с любым полузащитником на протяжении трех лет. Кто-то говорит, что я старый, но это все пыль в глаза болельщикам и людям, которые футбол смотрят на кухне, у дивана.

Я готов помочь сборной, мое дело — тренироваться. Я последнего слова еще не сказал в национальной команде. Думаю, что меня убрали из сборной не из-за результатов, а за какие-то интриги и прочее, — приводит слова футболиста ТАСС.

Последний матч за сборную России 34-летний Глушаков провел против команды Бразилии 23 марта 2018 года. Всего в составе национальной команды полузащитник сыграл 57 матчей, забив пять мячей. Футболист является участником чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов и чемпионата мира - 2014.

Хавбек становился чемпионом России и обладателем суперкубка страны в составе московского «Спартака».

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