Экс-игрок «Ростова» отметился результативным действием в дебютном матче в Серии А

Нападающий римской «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов отметился результативной передачей в матче первого тура Серии А против «Фиорентины».

Экс-игрок «Ростова» появился на поле во втором половине встречи и на 79-й минуте ассистировал Джордану Верету. Нападающий вывел француза один на один с голкипером, тот поразил дальний угол ворот.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу столичной команды. Для узбекского футболиста этот матч стал дебютным в чемпионате Италии.

Отметим, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.

В сезоне итальянской Серии А сезона-2020/21 в составе «Дженоа» Шомуродов сыграл 31 матч, сумев отличиться восемь раз, и отдать одну голевую передачу. За сборную Узбекистана нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

За всю карьеру Шомуродов провел 246 игр, в которых ему удалось отличиться 61 раз, а также отдать 13 голевых пасов.

Эльдор выступал в Российской премьер-лиге за «Ростов» с сезона-2017/19 по сезон-2020/21. Желто-синие получили от «Дженоа» за футболиста €7,5 млн.

Ранее сообщалось, что Элдор Шомуродов высказался о победе в матче квалификации Лиги конференций против турецкого «Трабзонспора».