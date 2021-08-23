Семин оценил свою первую победу с «Ростовом» словами «жизнь налаживается»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин Подвел итоги матча пятого тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода».

«Очень сложный матч. Все-таки у нас мало очков, игрокам сложно психологически. Им хочется изменить ситуацию, но не всегда это получается. Мы сделали ошибку в самом начале, но ребята молодцы, игра не развалилась. В целом игра равная. Моментов в матче было немного, но мы свои использовали. Жизнь налаживается», — цитирует Семина официальный сайт «Ростова».

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличился Кэнто Хасимото, также мяч в свои ворота забил защитник хозяев Лукас Масоэро.

Для команды с берегов Дона эта победа стала первой под руководством Семина. После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице первенства. В активе команды четыре очка.

В следующем матче «Ростов» на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом».

Ранее Семин рассказал, что чувствует перед первым матчем в качестве тренера «Ростова».