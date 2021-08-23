Умер рекордсмен «Рейнджерс» Род Жильбер

Бывший форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Род Жильбер умер в возрасте 80 лет.

«Все в «Рейнджерс» оплакивают потерю настоящей иконы Нью-Йорка. Замечательный талант Рода и его жизнелюбие олицетворяли этот город и покоряли как хоккейных, так и других фанатов.

Он был синонимом хоккея «Рейнджерс». Его страсть и преданность навсегда останутся для меня источником вдохновения», — приводит слова президента и генерального директора «Рейнджерс» Криса Друри официальный сайт НХЛ.

Жильбер 18 лет провел в «Рейнджерс». Он принял участие в 1065 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 1021 очко (406 голов + 615 передач). Ему принадлежит клубный рекорд по голам и очкам, также он занимает вторую строчку по результативным передачам и третье место по количеству сыгранных матчей.

В 1982 году он был введен в Зал хоккейной славы.

Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет после непродолжительной борьбы с раком поджелудочной железы из жизни ушел брат легендарного Фила Эспозито – Тони, который также является представителем Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).