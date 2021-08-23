Экс-тренер «Марселя» раскритиковал президента «Ниццы» после скандального матча

Бывший тренер «Марселя» Джибриль Сиссе отреагировал на высказывание президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривьера, который заявил, что игроки «Олимпика» спровоцировали фанатов на потасовку во время матча третьего тура чемпионата Франции.

«Какая дерзость, мистер Ривьер. Вы полностью упускаете суть. Хорошо защищать свой клуб и своих болельщиков, но здесь вы зашли слишком далеко», — написал Сиссе в Twitter.

Mais quelle audace mr rivire

Vous tes carrment cts de la plaque

C est bien de dfendre votre Club et vos supporters

Mais la vous allez trop loin https://t.co/xErgauCEru — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 22, 2021

Инцидент произошел во втором тайме встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. Согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.

Ранее «Ницца» обвинила охрану «Марселя» в применении силы в отношении двух игроков клуба.