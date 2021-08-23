Мэр Марселя обратился к футболистам клуба после нападения фанатов

Мэр Марселя Бенуа Паян поддержал футболистов команды после нападения фанатов «Ниццы» в матче третьего тура чемпионата Франции.

«Травмированные игроки, отсутствие безопасности, матч никогда не должен был возобновляться. Печальное решение (возобновить игру). Горжусь своей командой, которая не участвовала в этом маскараде», — написал Паян в Twitter.

Des joueurs blesss, une scurit dfaillante : le match #OGCNOM n'aurait jamais d reprendre. Triste dcision.

Fier de mon quipe qui ne s'est pas prte cette mascarade. #TeamOM pic.twitter.com/hRarIL9tnB — Benot Payan (@BenoitPayan) August 22, 2021

Инцидент произошел на 75-й минуте встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. Согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.

Ранее президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер заявил, что футболисты «Марселя» спровоцировали фанатов.