Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперты объяснили, почему на видео с беженцами в Кабуле так мало женщин 04:15
Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали из-за заявления о событиях... 04:01
Под Хабаровском мужчина погиб в из-за нападения амурского тигра 04:00
Российские хоккеистки потерпели крупное поражение от Канады на ЧМ-2021 03:55
«Аэрофлот» временно приостановил полеты в Бангкок 03:45
Российский автомобиль премиум-класса на водородном топливе представят... 03:34
«Ницца» обвинила охрану «Марселя» в применении силы в отношении двух игроков... 03:32
СМИ: Джонсон попросит Байдена отложить вывод войск США из Афганистана 03:21
Число жертв наводнения в американском штате Теннесси возросло до 22 03:16
Британка смогла родить «чудесного» ребенка после менопаузы в 28 лет 03:02
Бесплатная ставка 1000 р.

Мэр Марселя обратился к футболистам клуба после нападения фанатов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Eric Gaillard/Reuters

Мэр Марселя Бенуа Паян поддержал футболистов команды после нападения фанатов «Ниццы» в матче третьего тура чемпионата Франции.

«Травмированные игроки, отсутствие безопасности, матч никогда не должен был возобновляться. Печальное решение (возобновить игру). Горжусь своей командой, которая не участвовала в этом маскараде», — написал Паян в Twitter.

Инцидент произошел на 75-й минуте встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. Согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.

Ранее президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер заявил, что футболисты «Марселя» спровоцировали фанатов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Зеленский заблокировал на Украине «Ростелеком» и ряд российских СМИ
«За два учебных года в школах усилилось расслоение»
Во ВШЭ рассказали о минусах дистанционного обучения
«Предохранитель от войны»: глава «Нафтогаза» рассказал о транзите газа из России
В «Нафтогазе» назвали главную угрозу, исходящую от «Северного потока — 2»
СМИ: афганское сопротивление уничтожило 300 талибов* из засады
Швейцарский ученый прогнозирует появление новых «неуязвимых» штаммов коронавируса
В МИД России предупредили ЕС о негативных последствиях участия в «Крымской платформе»
Минобороны России рассказало о появлении ментального типа войны
Новости и материалы
Эксперты объяснили, почему на видео с беженцами в Кабуле так мало женщин
Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали из-за заявления о событиях в Афганистане
Под Хабаровском мужчина погиб в из-за нападения амурского тигра
Российские хоккеистки потерпели крупное поражение от Канады на ЧМ-2021
«Аэрофлот» временно приостановил полеты в Бангкок
Российский автомобиль премиум-класса на водородном топливе представят на ВЭФ-2021
«Ницца» обвинила охрану «Марселя» в применении силы в отношении двух игроков клуба
СМИ: Джонсон попросит Байдена отложить вывод войск США из Афганистана
Число жертв наводнения в американском штате Теннесси возросло до 22
Британка смогла родить «чудесного» ребенка после менопаузы в 28 лет
Российские военные смогли навести ракеты «Циркон» со сверхдальнего расстояния
Игроков «Марселя» обвинили в разжигании конфликта с фанатами
В Минобрнауки планируют начать общероссийский «учет» научных грантов
Постпред Крыма: Турция заняла неблагородную позицию, поддержав «Крымскую платформу»
Тарпищев бъяснил поражение Рублева в финале турнира в Цинциннати
Игроки «Марселя» показали повреждения после драки с фанатами «Ниццы»
Байден: вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как правильное решение
Президент «Марселя» раскритиковал лигу после нападения фанатов на футболистов
Все новости
«В сознании, пытается говорить»: как девочка провела четыре дня в лесу одна
Смоленские власти рассказали о состоянии девочки, которая провела четверо суток в лесу
«Пожар то низовой, то верховой». В Свердловской области эвакуируют туристов
Площадь пожара у баз отдыха в Свердловской области выросла до 240 га
Проклятье Зверева: немец снова без вариантов обыграл россиянина в финале
Россиянин Рублев проиграл в двух сетах немцу Звереву на турнире в Цинциннати
«Если в ОБСЕ одумаются, то милости просим»
В МИД считают нулевой ценность доклада БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Госдуму
Развод Ивлеевой, Джоли против талибов*, жалоба Путину на Меньшикова
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
«Дали отпор СССР, дадим и талибам*»
Лидер Панджшерского сопротивления ответил на ультиматум «Талибана»*
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
«Не живет, а платит»: Аксенов рассказал о квартире Зеленского
Аксенов похвалил Зеленского за регулярную оплату недвижимости в Крыму
«Были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше». За что арабские туристы полюбили Россию
Поток туристов из арабских стран в Россию вырос втрое
«Вопросы по поводу Дзержинского и Ленина лучше не поднимать. В стране хватает проблем»
Глава СПЧ призвал оставить в покое памятник Дзержинскому
«Давление на РФ должно сохраняться»: о чем Зеленский попросил Меркель
Меркель напомнила России о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
США нацелят «умную» ракету на Калининград
Новая американская противорадиолокационная ракета AARGM-ER начнет дуэль с «Бастионом» и «Искандером»
Инфляция, выплаты, прививки: о чем говорил президент на встрече с «Единой Россией»
Путин поручил выплатить военным и пенсионерам по 15 и 10 тыс. руб.
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях