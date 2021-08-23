Игроков «Марселя» обвинили в разжигании конфликта с фанатами

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер заявил, что футболисты «Марселя» спровоцировали фанатов на потасовку во время матча третьего тура чемпионата Франции.

«Катализатором этого конфликта, приведшего к массовой драке, стало поведение двух игроков «Марселя». Очень жаль, что всё так закончилось. Все совершенно ясно… Сотрудники службы безопасности «Марселя» не должны были выходить на поле и бить наших игроков», — цитирует Ривьера Get French Football News в Twitter.

Функционер также отметил, что не понимает, почему игроки гостевой команды отказались от продолжения матча.

Инцидент произошел во втором тайме встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. Согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.

Ранее игроки «Марселя» показали повреждения после драки с фанатами «Ниццы».