Президент «Марселя» раскритиковал лигу после нападения фанатов на футболистов

Президент «Марселя» Пабло Лонгория заявил, что руководство Лиги 1 настояло на продолжении матча против «Ниццы» в третьем туре чемпионата Франции, который был приостановлен на 75-й минуте из-за массовой драки футболистов с фанатами.

«Нам нужно создать прецеденты для французского футбола. Судья был на нашей стороне, он подтвердил нам, что безопасность не была гарантирована. Его решение состояло в том, чтобы отказаться от продолжения матча, но Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) настояла на продолжении игры. Это неприемлемо для нас», — цитирует Лонгорию Get French Football News в Twitter.

Инцидент произошел во втором тайме встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток.

Ранее сообщалось, что, согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.