«Марселю» грозит техническое поражение за отказ выходить на поле после нападения фанатов

«Марселю» грозит техническое поражения за отказ продолжить матч третьего тура чемпионата Франции против «Ниццы» после того, как на футболистов команды напали фанаты.

Инцидент произошел во втором тайме встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Pitch invasion by fans during Nice-Marseille pic.twitter.com/s0drLdN97b — (@gexmsvivi) August 22, 2021

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. Согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.

После двух сыгранных туров «Ницца» занимает шестое место в Лиге 1, набрав четыре очка. «Марсель» имеет аналогичное количество очков и располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Молдавии во время матча «Петрокуб» — «Зимбру» на поле произошла массовая драка футболистов.