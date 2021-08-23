Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Марселю» грозит техническое поражение за отказ выходить на поле... 01:15
В Мексике после удара молнии загорелся нефтеперегонный завод 01:11
В Мексике «шаманы» избили россиянку 01:06
Дубль Винисиуса помог «Реалу» избежать поражения в матче чемпионата... 00:59
Андрей Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Цинциннати 00:47
Байден заявил, что США эвакуировали из Афганистана 11 тыс. человек за 36 часов 00:39
США расширили периметр безопасности в аэропорту Кабула 00:36
Чехия исключила Россию из списка стран с крайним риском по COVID-19 00:23
Путин примет участие в саммите ОДКБ, посвященном ситуации в Афганистане 00:22
«Локомотив» высмеял покинувшего клуб футболиста 00:17
Бесплатная ставка 1000 р.

Футболисты «Марселя» отказались возвращаться на поле после драки с фанатами «Ниццы»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Eric Gaillard/Reuters

Футболисты «Марселя» отказались возвращаться на поле после драки с фанатами «Ниццы» во время матча третьего тура чемпионата Франции, сообщает Get French Football News в Twitter.

По информации источника, правоохранительные органы также не могут обеспечить максимальную безопасность на матче, поэтому существует вероятность того, что игра не будет возобновлена.

Инцидент произошел во втором тайме встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

После двух сыгранных туров «Ницца» занимает шестое место в Лиге 1, набрав четыре очка. «Марсель» имеет аналогичное количество очков и располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Молдавии во время матча «Петрокуб» — «Зимбру» на поле произошла массовая драка футболистов.

Сразу по окончании первого тайма игрок «Зимбру» Евгений Кочук ударил кулаком в голову Михаила Платику из «Петрокуба». После этого на поле образовалась массовая потасовка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Зеленский заблокировал на Украине «Ростелеком» и ряд российских СМИ
«За два учебных года в школах усилилось расслоение»
Во ВШЭ рассказали о минусах дистанционного обучения
«Предохранитель от войны»: глава «Нафтогаза» рассказал о транзите газа из России
В «Нафтогазе» назвали главную угрозу, исходящую от «Северного потока — 2»
СМИ: афганское сопротивление уничтожило 300 талибов* из засады
Украинская оппозиция отказалась участвовать в заседании Рады
В МИД России предупредили ЕС о негативных последствиях участия в «Крымской платформе»
Минобороны России рассказало о появлении ментального типа войны
Новости и материалы
«Марселю» грозит техническое поражение за отказ выходить на поле после нападения фанатов
В Мексике после удара молнии загорелся нефтеперегонный завод
В Мексике «шаманы» избили россиянку
Дубль Винисиуса помог «Реалу» избежать поражения в матче чемпионата Испании
Андрей Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Цинциннати
Байден заявил, что США эвакуировали из Афганистана 11 тыс. человек за 36 часов
США расширили периметр безопасности в аэропорту Кабула
Чехия исключила Россию из списка стран с крайним риском по COVID-19
Путин примет участие в саммите ОДКБ, посвященном ситуации в Афганистане
«Локомотив» высмеял покинувшего клуб футболиста
Байден заявил о недоверии к «Талибану*»
Матч «Ницца» — «Марсель» прерван из-за потасовки фанатов и футболистов
Синоптик предупредил об «опасных ливнях» на юге России и Дальнем Востоке
Ковальчук: у нас в Твери иной раз не было заливочной машины
Зеленский заявил о страхе европейских лидеров перед Россией
Трое хоккеистов погибли в автомобильной аварии
«Нафтогаз» назвал сумму убытков из-за потери активов в Крыму
Депутат: Госдума не допустит отмены лимита на легионеров
Все новости
«В сознании, пытается говорить»: как девочка провела четыре дня в лесу одна
Смоленские власти рассказали о состоянии девочки, которая провела четверо суток в лесу
«Пожар то низовой, то верховой». В Свердловской области эвакуируют туристов
Площадь пожара у баз отдыха в Свердловской области выросла до 240 га
Проклятье Зверева: немец снова без вариантов обыграл россиянина в финале
Россиянин Рублев проиграл в двух сетах немцу Звереву на турнире в Цинциннати
«Если в ОБСЕ одумаются, то милости просим»
В МИД считают нулевой ценность доклада БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Госдуму
Развод Ивлеевой, Джоли против талибов*, жалоба Путину на Меньшикова
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
«Дали отпор СССР, дадим и талибам*»
Лидер Панджшерского сопротивления ответил на ультиматум «Талибана»*
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
«Не живет, а платит»: Аксенов рассказал о квартире Зеленского
Аксенов похвалил Зеленского за регулярную оплату недвижимости в Крыму
«Были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше». За что арабские туристы полюбили Россию
Поток туристов из арабских стран в Россию вырос втрое
«Вопросы по поводу Дзержинского и Ленина лучше не поднимать. В стране хватает проблем»
Глава СПЧ призвал оставить в покое памятник Дзержинскому
«Давление на РФ должно сохраняться»: о чем Зеленский попросил Меркель
Меркель напомнила России о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
США нацелят «умную» ракету на Калининград
Новая американская противорадиолокационная ракета AARGM-ER начнет дуэль с «Бастионом» и «Искандером»
Инфляция, выплаты, прививки: о чем говорил президент на встрече с «Единой Россией»
Путин поручил выплатить военным и пенсионерам по 15 и 10 тыс. руб.
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях