Футболисты «Марселя» отказались возвращаться на поле после драки с фанатами «Ниццы» во время матча третьего тура чемпионата Франции, сообщает Get French Football News в Twitter.

По информации источника, правоохранительные органы также не могут обеспечить максимальную безопасность на матче, поэтому существует вероятность того, что игра не будет возобновлена.

Инцидент произошел во втором тайме встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

После двух сыгранных туров «Ницца» занимает шестое место в Лиге 1, набрав четыре очка. «Марсель» имеет аналогичное количество очков и располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Молдавии во время матча «Петрокуб» — «Зимбру» на поле произошла массовая драка футболистов.

Сразу по окончании первого тайма игрок «Зимбру» Евгений Кочук ударил кулаком в голову Михаила Платику из «Петрокуба». После этого на поле образовалась массовая потасовка.