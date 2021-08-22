Ковальчук: у нас в Твери иной раз не было заливочной машины

Нападающий Илья Ковальчук после мастер-класса в Туле вспомнил, в каких условиях тренировался в детстве.

«Я очень хорошо себя помню в таким возрасте, и я им завидую белой завистью, что им созданы такие условия. У нас в Твери иной раз не было заливочной машины, а перед нами тренировались фигуристы. А мы занимались по колено в снегу. Синих линий и линий ворот было не видно. А эти ребята тренируются с огромным желанием.

Самое главное, что созданы условия. Есть выбор, чем заниматься: хоккей, баскетбол, другие виды популяризуются. Новые комплексы строятся. Многое зависит от тренеров. У детей должны гореть глаза», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным чемпионом мира (2008 и 2009), трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и Авангарда (2015, 2017, 2021). В НХЛ Ковальчук становился лучшим новичком сезона 2001 и лучшим снайпером — 2004.

Ранее Илья Ковальчук ответил на вопрос о завершении карьеры на мастер-классе в Туле.