Снежный волейбол может войти в программу ОИ-2026

Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, что в программу Олимпийских игр может войти снежный волейбол.

«Очень велика вероятность, что снежный волейбол будет в программе Олимпийских игр — 2026. В Пекине-2022 он будет представлен в качестве демонстрационного вида. Мы уже развиваем этот вид, так что наши команды будут готовы включиться сразу» — приводит слова Шевченко «Спорт-Экспресс».

Согласно правилам, утвержденным Европейской конфедерацией волейбола в октябре 2018 года, в волейбол на снегу играют две команды, состоящие из трех человек; допускается присутствие в команде одного запасного игрока. Встречи проводятся на прямоугольной площадке размером 16×8 м, покрытой снегом глубиной не менее 30 см, со свободной зоной шириной не менее двух метров.

Как и в пляжном волейболе, центральная линия на площадке отсутствует, верхний край сетки устанавливается на высоте 2,43 м для мужчин и 2,24 м для женщин, мяч имеет длину окружности 66—68 см, массу 260—280 г.

Волейболисты играют в плотной одежде, могут надевать перчатки и головные уборы. Важным элементом экипировки является обувь, обеспечивающая хорошее сцепление со снегом. По этой причине многие игроки используют футбольные бутсы с длинными шипами

Ранее стало известно, что норвежский биатлонист Йоханнес Бе будет выступать как минимум до Олимпийских игр 2026 года.