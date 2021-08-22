Траньков — о фигуристке Баюл, отказавшейся от гражданства Украины: какая-то ерунда

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением об экс-фигуристке Оксане Баюл, отказавшейся от гражданства Украины.

«Это какая-то ерунда. Человек живет в Америке уже фиг знает сколько лет. Мне кажется, это уже просто новость ради новости, здесь не о чем говорить», — сказал Траньков «Газете.Ru».

Баюл — победительница Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионка мира (1993) и двукратная обладательница золота первенств Украины (1993, 1994). Спортсменка носит звание заслуженного мастера спорта. Она стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины.

Баюл уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.

Ранее Оксана Баюл в Instagram заявила об отказе от гражданства Украины.

Спортсменка показала документ о получении гражданства США и напомнила, что Конституция Украины допускает лишь одно гражданство. Баюл добавила, что ей надоело что-либо доказывать кому-то, поэтому она приняла такое решение.