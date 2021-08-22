Российская гимнастка: на Играх-2020 судьям не удалось нас опустить еще ниже

Российская гимнастка Анастасия Близнюк рассказала, как сборную России откровенно засуживали во время финала группового многоборья Олимпийских игр — 2020 в Токио. Россиянки завоевали серебряные медали, проиграв представительницам Болгарии 1,3 балла.

«На Играх было непонимание. Мы вышли и сделали все на максимальной сложности. А получили оценку на 1,3 балла ниже, чем у Болгарии. Поняли, что нас пытаются снять с пьедестала, а не просто поставить на 2-3 место.

Конечно, Ирина Александровна (Винер-Усманова. — «Газета.ru») нам давала наставления делать программу. Она была на связи, поддерживала нас. Нельзя было допускать серьезных ошибок. Ирина Александровна говорила, что мы будем завершать Игры своим упражнением. Так и вышло.

Сделали все, что требовалось, поэтому судьям не удалось нас опустить еще ниже. Если бы мы допустили ошибку, на пьедестал бы не попали. Мы сделали все, что требовалось, и гордимся этим. Сложность у нас была выше на 5-6 баллов.

После возвращения в Москву узнала, что у Болгарии была в конце потеря на полбалла и еще минус балл за сотрудничество. Получается минус 1,5 балла. Но у нас при чистом исполнении оценка была ниже, чем у них», — приводит слова гимнастки «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) осталась довольна судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.