Булыкин: Витории некомфортно работать в такой обстановке, как в «Спартаке»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал неудачное выступление московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я думаю, что у команды еще есть время, чтобы исправить положение и вернуться на лидирующие позиции в турнирной таблице чемпионата России. Главное — начать выигрывать, «Спартаку» нужна победа в ближайшем матче.

Сложно что-то рекомендовать клубу в такой ситуации. Конечно, когда игра не складывается, а результат отсутствует — первое, о чем говорят в такой ситуации — это смена тренера. Это самый жесткий метод, чтобы взбодрить, встряхнуть команду. Будем ждать, что предпримет «Спартак». Я думаю, та пауза, которая будет в сентябре на матчи сборных, станет определяющей.

Даже с таким составом Витория может показывать хороший футбол. У клуба есть большое число молодых футболистов, которые тоже способны играть и приносить пользу, поэтому здесь все зависит от тренера.

Для успеха должно все сложиться. А когда тренер только приехал, уже начались скандалы: ушел спортивный директор, который его приводил, затем он поссорился с женой владельца. Естественно, работать в такой обстановке некомфортно. Да и болельщики уже выражают свое недовольство и не занимаются футбольными делами. Все это влияет на игроков.

Сейчас будет международная пауза — это хорошее время, чтобы что-то поменять и начать двигаться в правильном направлении. Если у Витории не получится, то тогда уже можно применять жесткие меры», — сказал Булыкин.

Красно-белые после пяти стартовых матчей занимают восьмое место, имея в активе семь очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обновил антирекорд десятилетней давности.