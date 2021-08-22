Футбольный агент рассказал, почему Соболеву увеличили зарплату по новому контракту

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о новом контракте форварда Александра Соболева с московским «Спартаком».

«То, что Соболеву увеличивают зарплату, хотя он откровенно сдулся сейчас… Ну, это просто отголоски нашего бредового футбольного бремени. Захотели увеличить сумму отступных, а как это сделать? Надо денег дать. Вот приходят к тебе и говорят: «У тебя отступные пятнашка, давай сделаем хотя бы тридцать». Ты удивляешься: «С чего это?» — «Ну, давай мы тебе денег насыпем». — «Ну, давайте». Вот и все», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что согласно новым условиям Соболев будет зарабатывать €2 млн. Также игрок национальной сборной России получил подписной бонус в размере €1 млн.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В сезоне 2020/21 Соболев сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 мячей и сделал пять результативных передач.