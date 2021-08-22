Теннисист Зверев обвинил соперника в получении подсказок по телефону от отца

Немецкий теннисист Зверев остался недоволен действиями грека Стефаноса Циципаса во встрече 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

Во время игры немец обвинил соперника в том, что он получает подсказки по телефону от своего отца во время перерыва.

«Он взял свою сумку и все, что в ней. Его отец все время говорит по телефону. В Париже было то же самое, и так будет на каждом турнире, в котором он играет», — говорил Зверев во время матча.

Встреча завершилась победой немца со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

Циципас сделал десять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнта. Зверев сделал 15 эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнта.

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Ранее Зверев поделился ожиданиями от финальной встречи турнира в американском Цинциннати против россиянина Андрея Рублева.