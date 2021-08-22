Выступающий за Белоруссию российский прыгун с шестом завоевал золото на юниорском ЧМ

Представляющий Белоруссию прыгун с шестом Матвей Волков завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира 2021 года в Найроби.

Спортсмен преодолел планку 5,45 м. Второе место занял финский легкоатлет Юхо Аласаари (5,35 м). Третьим стал представитель ЮАР Кайл Радмеер (5,30).

Россиянин Александр Соловьев показал седьмой результат (5,05).

Волков выступал за Россию, однако сменил спортивное гражданство из-за проблем во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года Волков, который специализируется на прыжках с шестом, на турнире в Польше установил мировой рекорд для юношей не старше 18 лет (5,60). Легкоатлет выступал в личном первенстве и побил достижение, которое до этого принадлежало представителю Греции Эммануила Каралиса (5,54).

Легкая атлетика. Юниорский чемпионат мира

Прыжки с шестом. Юноши

1. Матвей Волков (Беларусь) — 5,45;

2. Юхо Аласаари (Финляндия) — 5,35;

3. Кайл Радмеер (ЮАР) — 5,30...

7. Александр Соловьев (Россия) — 5,05.