Винер-Усманова заявила о возможном обращении в суд из-за оценок Авериных на ОИ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила, что организация может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за итогов соревнований в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

19 августа в Международной федерации гимнастики (FIG) заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях. Также в организации отметили непредвзятость судейства.

«Ответ был формальный, это правда. Дополнительных данных они не предоставили. И больше того — нам было заявлено, что если нас что-то не устраивает, надо идти в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ну, значит, будем решать этот вопрос», — цитирует Винер-Усманову Telesport.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

Ранее первый вице-президент FIG Василий Титов рассказал о дополнительном протесте, который был подан по итогам соревнований по художественной гимнастике.