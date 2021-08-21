«Любой мужчина поймет — сдержаться было нереально»: массовая драка футболистов в Молдавии

В чемпионате Молдавии во время матча «Петрокуб» — «Зимбру» на поле произошла массовая драка футболистов.

Сразу по окончании первого тайма игрок «Зимбру» Евгений Кочук ударил кулаком в голову Михаила Платику из «Петрокуба». После этого на поле образовалась массовая потасовка.

«Все началось где-то на 40-й минуте. Был простой инцидент. Вы знаете, как бывает в футболе: все друг друга провоцируют, много эмоций, иногда даже чересчур. Бывает, что и поспоришь, и пару слов скажешь.

Я могу принять много слов в свой адрес, пропускаю их мимо ушей, но то, что я слышал вчера, когда задевают семью, я считаю ненормальным. В тот момент, когда слышишь такие слова, ты больше не можешь себя контролировать.

Да, сегодня я понимаю, что ситуацию нужно было прояснить после матча или в раздевалке, но я думаю, что любой мужчина поймет: в тот момент сдержаться было нереально», — приводит слова Кочука Moldfootball.

Игрок «Зимбру» также рассказал, что оскорбивший его игрок уже связался с ним и извинился за свои слова.

Ранее сообщалось, что матч второго предварительного раунда Кубка Украины между «Олимпией» и «Волчанском» закончился дракой.