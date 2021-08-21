Тихонов заявил, что лыжникам нужно равняться на хоккеистов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о падении российских лыжников во время мужского масс-старта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

«Чаще всего, когда спортсмен врывается в толпу, столкновение неизбежно. Я боюсь здесь что-либо сказать. Это уже вопрос тем, кто все видел в деталях: техническому комитету, судьям.

Если итальянец сделал маневр намеренно, это один момент. Нам тоже приходилось падать. Как-то раз я лишь в перчатках и шортах проехался по асфальту метров 20. Меня зеленкой замазали и все.

Судьи, я думаю, разберутся. Конечно, к таким вещам нужно очень серьезно относиться. К травматологии и всему прочему. Надо смотреть, какие там повреждения. Если просто кожа содрана — надо вставать и ехать! Я всегда говорю: «Так, дорогие мои, посмотрите на хоккеистов. Они все переломанные, перешитые, встают и играют!»

А короста — ну это неизбежно. И по одиночке спортсмены тоже часто падают. Вставайте, езжайте, вы — профессионалы!» — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об инциденте, произошедшем во время мужского масс-старта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.