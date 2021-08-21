Синхронистка Субботина рассказала, что ей угрожают в соцсетях

Российская синхронистка Варвара Субботина рассказала в сториз Instagram о том, что ей уже два года в соцсетях угрожает мужчина

«Дорогие друзья, нужна помощь! На протяжении двух лет это существо (даже не могу называть его человеком), преследует меня, написывает мне, моей семье и друзьям угрозы. Я уже не знаю, что делать. Может, кто-то знает, в какие инстанции обратиться?» — написала Субботина.

Молодой человек, который представился как Леон Стэнсфилд, написал спортсменке, что он пытался отправить Субботиной цветы, а также он угрожал адвокатом и обращением в Федерацию синхронного плавания России.

«Он написывает моей подруге с угрозами заведения непонятно какого дела. До меня дописаться не может, потому что я заблокировала его везде», — добавила Субботина.

Ранее российская синхронистка Мария Шурочкина поделилась эмоциями от победы на Олимпийских играх в Токио.

«Подготовка к Играм в Токио вообще шла намного тяжелее, чем когда мы готовились к Рио. Было много боли. Моральной, физической», — сказала Шурочкина.