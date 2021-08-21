Боец UFC о Макгрегоре: людей на улице и за меньшее убивают

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Смит высказался о словах ирландца Конора Макгрегора в адрес умершего отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

«Конор переступил черту. Людей на улице и за меньшее убивают. Не знаю. Возможно, я предвзят, ведь я вырос в других условиях. Наверное, он просто не видел того, что видел я. Я просто в шоке от того, что ему хватает смелости и наглости писать подобное. Для меня это странно. После таких слов он должен везде брать с собой несколько охранников», — передает слова Смита BJPenn.

Ирландец в Twitter посмеялся над смертью отца бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, сравнив коронавирус с добром, а скончавшегося от коронавируса Абдулманапа Нурмагомедова — со злом. Вскоре Макгрегор удалил свой пост.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн раскритиковал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«То, что он позволяет себе такие высказывания в адрес отца Хабиба... Это отвратительно. Шоу есть шоу, но зачем трогать личную жизнь?» — сказал Моргенштерн.