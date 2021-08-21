«ПСЖ» без Месси обыграл «Брест»

«Пари Сен-Жермен» в матче третьего тура чемпионата Франции обыграл «Брест» со счетом 4:2.

Футболист «ПСЖ» Андер Эррера открыл счет на 23-й минуте. Следом за ним Киллиан Мбаппе удвоил преимущество парижского клуба. В концовке первого тайма Франк Онор сократил отставание «Бреста» до одного мяча. Уже во второй половине заключительного тайма Идрисса Гейе забил третий гол парижан. На 85-й минуте Стив Мунье снова сократил отставание «Бреста». Уже в добавленное время футболит «ПСЖ» Анхель Ди Мария поставил точку в мате.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» в первом туре нового сезона чемпионата Франции обыграл на выезде «Труа» (2:1), а затем в домашнем матче победил «Страсбург» (4:2). Таким образом, парижане набрали девять очков в трех матчах и занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» имеет в своем активе два очка после трех туров.

За «ПСЖ» не сыграли Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма.

Лига 1. Третий тур.

«ПСЖ» — «Брест» — 4:2

Голы: 1:0 — Эррера, 23; 2:0 — Мбапе, 36; 2:1 — Онора, 42; 3:1 — Гейе, 73; 3:2 — Сунье, 85; 4:2 — Ди Мария, 90.

Ранее бывший наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о своих отношениях с Лионелем Месси.