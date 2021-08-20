Дмитрий Гордон поддержал включение Губерниева в «черный список» Украины

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказался о включении российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список угроз национальной безопасности Украины.

Украинец заявил, что не знаком с творчеством россиянина.

«И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» — сказал Гордон в интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст».

Украинский журналист уверен, что человек несет угрозу национальной безопасности страны, если говорит о том, что Крым является частью России.

«Если Губерниев где-то брякнул что-то такое, значит, его и внесли в соответствующий список», — добавил Гордон.

Губерниев попал в список министерства культуры Украины 1 июля. Также в перечень попали режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко. Всего в список входят 204 человека.

Ранее Губерниев прокомментировал новость о том, что его включили в список угроз национальной безопасности Украины.