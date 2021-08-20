Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

Во встрече 1/4 финала россиянин одержал победу над представителем Франции Бенуа Пэром со счетом 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.

Рублев допустил две двойные ошибки и успешно использовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Пэра девять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

За выход в финал Рублев поспорит с победителем встречи Даниил Медведев (Россия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова в матче 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати.

Теннис. Цинциннати. 1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:2, 3:6, 6:3.