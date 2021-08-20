Немов выразил непонимания, почему Авериных на Играх оценили ниже, чем на других турнирах

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о спорном судействе в индивидуальном многоборье в соревнованиях по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Почему наши девочки с этими же упражнениями побеждают в квалификациях, на чемпионатах мира? Там им ставят высокие баллы. А на Играх их выступления оценивают ниже, почему? Я этого не понимаю.

Да, я не специалист в художественной гимнастике, но когда человек что-то роняет — это мимо... Были бы зрители на трибунах, ситуация бы развивалась по-другому? Незамеченным это точно бы не прошло — наших болельщиков в Токио было бы много. Но резонанс был и без того большой», — цитирует Немова РИА «Новости».

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов рассказал о дополнительном протесте, который был подан по итогам соревнований по художественной гимнастике.