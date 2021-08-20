Олимпийский чемпион по хоккею завершил карьеру после операции на сердце

Бывший голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист объявил о завершении карьеры.

«Пора. Последние 30 лет своей жизни я посвятил хоккею. И теперь пришло время оставить любимую игру и начать новую главу. Будущее меня волнует», — написал Лундквист в Instagram.

Швед поблагодарил тренеров и одноклубников, которые помогали ему на протяжении карьеры.

«Я так много всего люблю в этой игре: от волнения, которое я испытывал в 8 лет на первой тренировке, до бабочек в животе, которых я ощущал на протяжении 15 лет – каждый раз когда выходил на лед в величайшем городе мира», — отметил вратарь.

Также Лундквист поблагодарил «Рейнджерс» и город Нью-Йорк.

«Я рожден шведом, но благодаря вам всегда буду чувствовать себя жителем Нью-Йорка. Спасибо НХЛ. Эта лига была всем, о чем я мечтал, и даже больше.

Наконец, спасибо хоккею и болельщикам! Ты дал мне цель в жизни, и я любил тебя каждую минуту! Спасибо всем», — написал швед.

Лундквист был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2000 года под общим 205-м номером. Он дебютировал за команду в 2005 году. За время выступления составе «Нью-Йорка» голкипер стал обладателем награды «Везина трофи», которая вручается лучшему вратарю чемпионата НХЛ, а также четырежды участвовал в Матчах звезд лиги. В сентябре 2020 года клуб выкупил его контракт, после чего швед перешел в «Вашингтон Кэпиталз». За команду из столицы США он не сыграл ни одного матча из-за проблем с сердцем. В январе 2021 года он перенес операцию.

В составе сборной Швеции Лундквист стал олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине, а также серебряным призером Олимпиады в Сочи-2014. Также в его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.

Ранее Лундквист заявлял о желании вернуться в НХЛ после операции на сердце.