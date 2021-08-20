Футбольный агент: с лимитом в РПЛ уже давно решили по рекомендациям Кремля

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал возможные реформы, которые могут произойти в российском футболе.

Лахтер считает, что реформы назрели давно. Агент заявил, что не верит в идею потолка зарплат.

«Как это возможно контролировать в наших клубах? Да никак: на бумаге будет миллион, а в конверте будет 10 миллионов.

По поводу отмены лимита, мне понятны опасения гендиректора «Спартака». После отмены лимита коррупции будет больше. На своих много нельзя украсть, а вот привезти никому не известного иностранца и «нарисовать» пару лишних миллионов в качестве отступных за трансферные права или откусить от подъемных через «волшебные схемы» — приводит слова Лахтера Sport24.

Также Лахтер считает, что есть смысл обязать клубы РПЛ платить взнос за каждого иностранца и сделать минимальную зарплату для легионера — 350 тысяч евро в год. По кго мнению, в следствие такой реформы неквалифицированные игроки не попадут в нашу лигу.

«Думаю, с лимитом все уже давно решили по рекомендациям Кремля. Голосование клубов будет, скорее всего, закрытым, и лимит отменят. Даже если оно будет открытым, найдутся флюгеры, которые сделают все как надо по совету из-за красной кирпичной стены», — сказал Лахтер.

Ране бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил свои решения по улучшению российского футбола.