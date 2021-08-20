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В Госдуме считают, что афганские спортсменки могут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе

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Спортсменки из Афганистана, где к власти пришли талибы (организация запрещена в России), могут надеяться на участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе, даже несмотря на то, что новое правительство, очень строго толкующее законы шариата, запрещает им заниматься спортом. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Сколько бы любые международные федерации ни обращались к правительству, они будут отвечать: не лезьте к нам, это наша история, это ислам и такое неприемлемо. Видимо, внутри страны девушкам практически очень сложно будет заниматься спортом. Если вы видели репортажи с женских соревнований в мусульманских странах — например, по легкой атлетике, — вы могли заметить, что все в черных квадратах. Там не показывают женщин с открытыми руками и ногами — выступают не люди, а квадратики. Потому что это религия, и вроде как мы не имеем права их осуждать. Но ведь есть же мусульманские страны, где могли найти компромисс, и женщины полноценно занимаются спортом. Даже есть мусульманки в фигурном катании — просто они надевают такие костюмы, которые позволяют обойти запреты. Дело ведь не в том, что они физически не могут заниматься спортом, вопрос в одежде.

Тот же Пьер де Кубертен по этим же причинам в начале прошлого века не разрешал женщинам участвовать в Олимпиаде. 100 лет назад европейские и американские женщины не могли выступать. Если бы они появились на публике в купальнике, то замуж бы потом никогда не вышли. И до 1936 года женщины практически не участвовали — за исключением видов спорта, где не надо было снимать платье. Мы стали цивилизованными, женщины отстояли свои права, но до сих пор не во всех странах это возможно.

Мы знаем, что дисквалификации для правительства, к сожалению, не играют роли, но это влияет на спортсменов. МОК может дисквалифицировать национальный комитет — и я боюсь, уже сейчас могут быть основания, чтобы отстранить НОК Афганистана. Но отдельных спортсменов МОК отстранить не может, они всегда могут выступать в нейтральном статусе — даже не в команде беженцев. В индивидуальном порядке МОК для спортсменов любой страны предоставляет права», — сказала Журова «Газете.Ru».

Ранее Светлана Журова высказалась о положении, в котором могут оказаться афганские спортсменки после прихода к власти в стране талибов (организация запрещена в России).

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