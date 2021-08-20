Украинский призер Олимпиады назвал язык своей страны «псячей мовой»

Бронзовый призер Олимпиады-2004 по стрельбе из лука Дмитрий Грачев попросил своего собеседника говорить на русском языке, негативно описав украинский. Об этом сообщает экс-нардеп Владимир Вязивский на своей странице в Facebook.

Бывший депутат заявил, что украинский спортсмен задолжал ему 4,5 тысячи долларов. Вязивский выложил переписку, в которой общается с Грачевым о долге. В диалоге Дмитрий потребовал у экс-нардепа перейти на русский язык.

«Нормально говори, на псячей мове не общаюсь», — написал спортсмен Вязивскому.

Также Грачев предложил экс-депутату забрать долг на Красной площади в Москве.

«Общество, интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю независимости олимпийцев, которые в частном общении презирают Украину, украинский язык. Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекций и других публичных мероприятий», — написал Вязивский на своей странице в Facebook.

В настоящее время Грачев работает тренером в тире во Львове.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами призеров Олимпиады в Токио.