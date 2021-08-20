Двукратный чемпион НБА заявил, что его накачали наркотиками и хотели убить

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом, участвуя в шоу Addiction Talk в прямом эфире Facebook рассказал, что не принимал наркотики в ночь перед смертельно опасной передозировкой в октябре 2015 года.

«Я был смущен, когда вышел из комы и узнал, что принял наркотики. В ту ночь я ничего не принимал. Мне было очень больно, и я в некотором смысле боялся, потому что кто-то просто пытался лишить меня жизни. Верю, что Бог спас меня, потому что знал, что я не употреблял добровольно запрещенные вещества ночью 13 октября», — приводит слова Одома Fox News.

Баскетболист заявил, что в 2006 году принимал кокаин из-за смерти своего сына. По словам Одома, он не осознавал, что зависимость становилась слишком сильной, пока не возникли проблемы в отношениях с супругой Хлоей Кардашьян.

«Это вышло из-под контроля. В одну из ночей, когда мне было плохо, позвонил жене. Она приехала со своей семьей и впервые отвезла меня в реабилитационный центр. Они сделали это из любви», — сказал Одом.

Ранее стало известно, что Ламар Одом примет участие в шоу «Танцы со звездами».