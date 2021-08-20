Рефери назвал имя российского бойца, который является самым недисциплинированным в UFC

Судья Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и главный судья чемпионата Европы по ММА Марк Годдард заявил, что россиянин Роман Богатов является самым недисциплинированным бойцом в промоушене, передает «Чемпионат.com».

«Самый недисциплинированный боец UFC? Роман Богатов. Я останавливал поединок три или четыре раза, но он был доведен до конца. Роман вел себя безрассудно в октагоне, не контролировал себя, не оценивал риски и опасность, которую он представлял перед своим соперником и мной», — сказал Годдард.

В августе 2020 года Богатов был уволен из UFC.

Об этом проинформировал сам боец, отметив, что в личном письме организация не назвала причины расторжения контракта. Позднее менеджер Богатова Саят Абдрахманов сообщил, что это произошло из-за нанесения запрещенных ударов в бою.

Ранее ,ывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он приобрел часть акций промоушена/