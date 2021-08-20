Журналист Уткин рассказал, в чем российский футбол скоро станет чемпионом

Журналист Василий Уткин поделился мнением о российском футболе.

«Думаю, что российский футбол скоро станет чемпионом по SMM. SMM у всех просто прекрасные, а у «Рубина» — одни из лучших. Можно обыграть как шутку то, что на футболках команды отваливаются номера и фамилии в еврокубковом матче, можно обыграть то, что Джордже Деспотович нахамил болельщику», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Также Уткин отметил, что в отечественном футболе заигрались в SMM.

«История с Заремой в «Спартаке» тоже началась на самом деле с SMM. Мы становимся чемпионами вот в этом виде спорта, а в футболе наши результаты падают», — добавил он.

Ранее футбольный агент Александр Маньяков высказался против отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я категорически против полной отмены лимита. Нельзя открывать ворота для всех и говорить: «Приезжайте, кто хочет». Лимит обязательно должен быть, но в какой именно форме — вопрос дискуссионный. Это очень серьезный вопрос, его надо изучить досконально», — сказал Маньяков.