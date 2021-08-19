В «Ростове» пошутили над комплектом формы «Ювентуса»

Пресс-служба «Ростов» иронично отреагировал на представление третьего комплекта формы туринского «Ювентуса» на сезон-2021/2022.

Цветовая гамма экипировки итальянской команды сильно напоминает расцветку ростовчан.

«Ростов» в Twitter опубликовал фотографию, на которой португальский форвард Криштиану Роналду стоит в третьем комплекте игровой формы «Ювентуса». Однако вместо эмблемы туринцев на груди португальца красуется эмблема «Ростова».

«Рады представить третий комплект формы на текущий сезон», — говорится в посте, опубликованном желто-синими.

Ранее сообщалось, что в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» дома проиграл ЦСКА со счетом 1:3.

В составе армейцев отличились Яка Бийол, Федор Чалов и Константин Марадишвили. За «Ростов» точным ударом отметился Данил Глебов.

В следующем туре «Ростов» померится силами с «Нижним Новгородом». Команды выйдут на поле 22 августа в 18.00 по московскому времени.

Подопечные Юрия Семина располагаются на 14 строчке, имея в активе один балл.