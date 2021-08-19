МОК добавил одну новую дисциплину в программу Игр-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список спортивных дисциплин, которые будут представлены на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщается сайт организационного комитета Игр-2024.

Впервые в истории Олимпиады пройдут соревнования по брейк-дансу. Также в столице Франции состоятся соревнования по спортивному скалолазанию, скейтборду и серфингу, которые впервые прошли в рамках ОИ-2020 в Токио.

Из программы Олимпиады исключили турниры по карате, которые также впервые прошли в рамках токийских Игр.

Олимпийские игры — 2024 в Париже должны состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) осталась довольна судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.