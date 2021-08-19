Матч Кубка Украины завершился нападением тренера на судью

Матч второго предварительного раунда Кубка Украины между «Олимпией» и «Волчанском» закончился дракой. Видео потасовки опубликовано в Twitter-аккаунте UA-Футбол.
В концовке встречи, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу «Волчанска», игроки и тренеры проигравшей команды выразили арбитру недовольство решением назначить 11-метровый удар в ворота «Олимпии», который был реализован соперниками. Работа рефери разозлила тренера «Олимпии» Александра Кулика, который подбежал к судье и начал его избивать. Драку разняли футболисты.
Ранее сообщалось, что футболисты любительских клубов «Брамос» и GORDEI устроили потасовку во время матча, который проходил на стадионе «Динамо» в Казани.
Инцидент произошел на 68-й минуте. Один из участников встречи пнул мячом в оппонента. В ответ футболист и его партнеры по команде накинулись на соперника, в результате чего началась массовая драка.
Как сообщает KazanFirst, организаторы решили не доигрывать матч. Отмечается, что футболистам, участвовавшим в потасовке, грозят длительные дисквалификации.
������ Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me— UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021