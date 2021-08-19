Агент немецкого игрока Безушкова рассказал, как его клиент может получить российский паспорт

Инго Хаспель, агент немецкого футболиста Макса Безушкова, назвал условие, при котором его клиент гражданство России, передает Sport24.

«Максу нужно посетить Россию долгосрочно, чтобы получить гражданство. Ему остался только этот пункт для получения российского паспорта по закону. Он готов поехать в Россию для продолжения карьеры. В случае конкретного и подходящего предложения из России — он поедет в российский клуб, но сейчас конкретных предложений нет», — сказал Хаспель.

Безушков родился в Германии, он воспитанник академии «Штутгарта». Тем не менее, его родители — русские, переехавшие жить в Германию.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров, выступавший также в Германии за «Карлсруэ» и «Арминию», оценил возможный трансфер в один из клубов РПЛ полузащитника Макса Безушкова.