Канчельскис — о российском футболе: нас ждет долгий путь вниз

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, что Россию могут обойти Австрия и Украина в таблице коэффициентов УЕФА, передает «Спорт-Экспресс».

«Это давно было понятно, что нас ждет долгий путь вниз. Уверен, что мы продолжим падать в таблице. Пока у нас в футболе будут работать дилетанты-проходимцы, ничего хорошего можно не ждать. Хватит издеваться над футболом. Отменяйте лимит и назначайте в клубы нормальных людей, тогда будет хороший результат», — сказал Канчельскис.

Рейтинг клубных коэффициентов УЕФА составляется на основании результатов всех европейских клубов в еврокубках. При подсчете клубного рейтинга ассоциации или рейтинга страны учитываются результаты всех ее клубов. Он используется для определения числа представителей ассоциации в еврокубках на будущий сезон. Клубный рейтинг учитывает результаты каждого клуба в еврокубках и используется для определения посева клубов при жеребьевке. Таблицы рейтингов составляются на основании коэффициентов за пять лет. Коэффициенты обновляются после завершения очередного раунда в клубных турнирах УЕФА.

Ранее Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.