Ляич раскритиковал клуб, наказавший его за отказ переходить в «Спартак»

Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич написал резкий пост в соцсетях с намеком на текущую ситуацию. Клуб отстранил игрока от тренировок после отказа переходить в «Спартак».

«Покорми собаку три дня, и она будет помнить тебя три года. Покорми человека три года, и он забудет тебя через три дня», — написал Ляич в Instagram.

Красно-белые уже согласовали с турецкой командой арендное соглашение с правом выкупа, но полузащитник в последний момент отказался от трансфера, мотивировав это тем, что его девушка не хочет жить в Москве.

Президент «Бешикташа» остался недоволен таким решением и настоял на том, чтобы хавбека убрали из состава. Теперь серб занимается отдельно от команды.

Карьера Ляича стартовала в белградском «Партизане», после этого были итальянские: «Фиорентина», «Рома», «Интер» и «Торино».

Цвета «Бешикташа» он защищает с 2018 года. В минувшем сезоне, завершившемся для команды чемпионством, хавбек провел 22 матча в Суперлиге, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболист не перешел в «Спартак» из-за девушки.