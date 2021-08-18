Олимпийская чемпионка рассказала о ритуале перед стартами — шлепках по ягодицам

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко заявила, что перед стартом получает шлепки от тренера в качестве ритуала.

«Это ритуал, в хорошем смысле слова. Бьет по попе, нежно, любя, дабы нас встрепенуть, настроить на старт. Это нормально. Это традиция такая — не подумайте, это не побои, ни в коем случае», — приводит слова спортсменки РИА «Новости».

Колесниченко на Олимпийских играх — 2020 в Токио завоевала два золота — в дуэте со Светланой Ромашиной и в соревнованиях групп. В состав команды помимо Колесниченко входили: Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась мнением о нетрадиционных сексуальных отношениях в синхронном плавании.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.