Хабиб назвал лучших российских бойцов

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве назвал лучших российских бойцов.

«Это Петр Ян. В 66 кг это Забит Магомедшарипов, Зубайра еще не вышел в топ, подождем его. В 70 кг это Ислам Махачев, он уже один из претендентов на титул. В 57 кг, чуть не забыл, Аскар Аскаров. Там чемпион Морено, он с ним ничью сделал. В 77 кг хорошие шансы у Чимаева. У Анкалаева хорошие шансы в полутяжелом весе. В тяжах и среднем весе не вижу никого, честно.

Если говорить о бойцах из России, то, наверное, Магомед Исмаилов», — цитирует бойца «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов подпишет долгосрочный контракт на 500 млн рублей с одним из производителей энергетических напитков.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.