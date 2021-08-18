Украинский журналист: Россия «чахлотело» выглядит в еврокубках, Украина ее обойдет

Известный украинский журналист Артем Франков считает, что украинские клубы в скором времени смогут обойти Россию в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«У меня нет иллюзий насчет высокого класса украинских клубов. Мы тоже потеряли два клуба в самом начале. Но и российский футбол потерпел крах. Неужели такая плохая система подготовки клубов? И лимит выглядит нелепо, и дороговизна российских игроков...

Мне кажется, сейчас ведущие украинские клубы сильнее, чем российские. Уж больно «чахлотело» выглядит Россия в еврокубках. Может случиться, что Украина обойдет Россию в таблице», — приводит слова журналиста «СЭ».

Также Франков добавил, что перед украинскими клубами не должна стоять задача опередить Россию, так как она в кризисе. Нужно равняться на других, более сильных.

Ранее сообщалось, что победа австрийского «Зальцбурга» над датским «Брондбю» (2:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов позволила Австрии сократить отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Напомним, «Сочи» проиграл белградскому «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4, а казанский «Рубин» уступил польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1. Российские клубы завершили выступления в Лиге конференций.