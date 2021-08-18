Олимпийская чемпионка: синхронистки с детства окружены очень красивыми мужчинами

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась мнением о нетрадиционных сексуальных отношениях в синхронном плавании.

«В синхронном плавании ни разу не встречала, чтобы из-за длительных сборов девочки начинали дружить с девочками. Может быть, из-за того. что синхронистки с детства окружены очень красивыми мужчинами. Постоянно по бортику ходят, например, ватерполисты. Мы всегда засматривались на эти фигуры аполлонов. Прыгуны в воду опять же красивые пацаны. Дружить с девочками даже мыслей не возникало», — цитирует спортсменку «СЭ».

Также Шишкина заявила, что она очень толерантный человек.

«Да и это же, наверное, не так все просто. Нужно родиться с другой ориентацией. В общем, отвечая на этот вопрос, скажу: меня никто в команде не клеил. При этом я очень толерантный человек. У меня есть самые разные друзья, и ко всем я отношусь хорошо. Каждый может делать в своей постели то, что хочет», — добавила Шишкина.

Сборная России по синхронному плаванию выиграла Олимпийские игры — 2020 в Токио в соревнованиях групп.

В состав команды входили: Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар.

Ранее Алла Шишкина рассказала о дружеских отношениях с украинскими спортсменками.