Российский фигурист будет выступать за сборную Филиппин

Российский фигурист Александр Коровин будет выступать за национальную сборную Филиппин на международных соревнованиях.

Он будет выступать в паре с Изабеллой Гамес, информирует Twitter Союза конькобежцев Филиппин.

27-летний Коровин ранее выступал в паре с Алисой Ефимовой. Их дуэт распался после чемпионата России-2020.

Фигурист является обладателем золота Универсиады в соревнованиях спортивных пар (2019), а также победителем Кубка России.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала информацию о том, что Международный союз конькобежцев будет допускать к участию в соревнованиях по фигурному катанию спортсменов, сменивших пол.