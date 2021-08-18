Шишкина: украинская спортсменка не сделала репост из-за возможного выговора властей

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о дружеских отношениях с украинскими спортсменками. Шишкина заявила, что одна из украинских спортсменок на пресс-конференции заявила о дружбе с россиянкой. После этого украинский дипломат заявил, что она подрывает дипломатические и военные отношения.

«На днях выложила с концерта девушку, которая пела на украинском языке. Отметила в сторис всю украинскую сборную и написала, что никакие политические распри нас не разведут. Репостнули только две девочки. Остальные написали: «Алла, мы тебя тоже очень любим, но выкладывать такое не можем – будет выговор».

Спорт и политика идут рядом. Спорт – это так называемая мягкая сила. И я с пониманием отношусь к позиции украинских девочек. Всем прислала сердечки и сказала, что жду их в гости. А они: «Это сейчас тоже проблема...» – приводит слова Шишкиной «Спорт-Экспресс».

Сборная России по синхронному плаванию выиграла Олимпиаду в соревнованиях групп.

В состав команды входили: Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар.

Ранее Шишкина рассказала об отношениях с соперницами из других стран на Олимпийских играх — 2020 в Токио.