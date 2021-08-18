Экс-хоккеист «Колорадо»: находиться в России — кайф, в Америке скучно

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, насколько возможно его возвращение в НХЛ.

«Не думаю об этом. Посмотрим, как пройдут два года. Я живу в России и получаю от этого огромное удовольствие. В команде также все отлично. Находиться в родной стране – кайф. Сейчас отыграю два года – будет видно. Сейчас я балдею от того, что нахожусь в России, тут мое место.

Не скажу плохо про Америку, но там скучновато. Там шикарные условия – организация везде топ, но с моим менталитетом, который сформировался в России, в Америке немного не хватало экшена. Жизнь слишком размеренная», — приводит слова Якупова Metaratings.ru.

Якупов отметил, что Америка и Канада ему нравятся. Хоккеист заявил, что хотел бы встретиться там с друзьями, но есть сложности из-за ковидных ограничений.

В 2012 году Якупов стал первым номером драфта НХЛ. Тогда он был выбран «Эдмонтоном». Он играл в лиге за «Ойлерс», «Сент-Луис» и «Колорадо».

Ранее защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев ответил на вопрос о том, сколько баллов поставил бы КХЛ по уровню хоккея и организации.