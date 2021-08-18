Отец хоккеиста «Спартака» устроил ДТП, перевернув машину

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Игорь Хохлачев попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Автомобиль Хохлачева нашли перевернутым под мостом недалеко от Белого дома. На месте дорожного происшествия водителя не обнаружили. Сам экс-гендиректор красно-белых заявил, что находится в Сочи, предположив, что автомобиль могли угнать.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел в матчу освещения, после чего машина перевернулась.

Отметим, что Игорь Хохлачев — отец известного хоккеиста Александра Хохлачева. Этим летом 27-летний форвард вернулся в «Спартак», а в прошлом сезоне он в составе «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2012 и бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2013 в составе сборной России.

Ранее нападающий бразильского клуба «Атлетику Минейру» Халк попал в дорожно-транспортное происшествие.